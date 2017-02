Malafide dakdekker Gerrit ter H. maand de cel in

De rechtbank kon in vijf zaken waar de man zich als bonafide dakdekker voordeed niet tot een veroordeling komen. ,,Op basis van het dossier kan worden getwijfeld aan de oprechte bedoelingen van de man. De rechtbank kan niet vaststellen dat hij vanaf het begin niet van plan was om de werkzaamheden uit te voeren, of dat hij gebreken heeft verzonnen.”



De afgelopen jaren maakte Ter H. tientallen slachtoffers in de regio Van Bilthoven tot Loosdrecht en van Tienhoven tot Utrecht. In een eerdere strafzaak werd hij al eens tot zestien maanden cel veroordeeld. In totaal had hij toen voor meer dan 200.000 euro aan schade toegebracht.



Die celstraf zat Ter H. nooit uit. Hij meldde zich niet bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. In tegendeel, hij ging door met het oplichten van mensen. Waarom doet Ter H. dat? ,,Hij is de moderne Tijl Uilenspiegel'', zegt een bekende van hem die veel met hem heeft samengewerkt. ,,Hij is geen slecht persoon, maar hij heeft iemand nodig die hem begeleidt en zegt dat hij zijn werk moet afmaken. Dat hij de zaken netjes moet betalen. Anders gaat het mis."