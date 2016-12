Man (27) probeert RVS-opslagtanks te stelen

De man was rond 16.00 uur met een auto met aanhanger het bedrijventerrein opgereden, waar hij een RVS-opslagtank op de aanhangwagen laadde. Het personeel vertrouwde de man niet, en sloten het hek om te voorkomen dat hij weg zou rijden. Hierop zette de man het op een lopen.

Hij rende in de richting van Maarssen. Agenten zochten in de omgeving en vonden de man op de Maarssensebrug. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden. Naast de opslagtank op de aanhanger, bleek er ook nog een tank in de auto te liggen.