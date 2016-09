Man aangehouden tijdens FIOD-onderzoek bij alFitrah

Er zijn veel rechercheurs aanwezig op het terrein van alFitrah. Volgens een van hen kunnen de zoekingen nog de hele dag in beslag nemen. Van Zanen werd voor de inval op de hoogte gebracht. De pandeigenaar, het Culemborgse We Do Projects, was niet vooraf op de hoogte.



Een man is aangehouden bij de moskee. Ook in Tilburg is een huiszoeking gedaan, bij de As-Sunnah-moskee. Die is eigendom van de vader van de eigenaar van alFitrah.