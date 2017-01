Man bijna doodgestoken op dag dat hij gevangenis verlaat

De commotie was groot in augustus toen vrienden een zwaargewonde en bloedende jongeman het Diakonessenhuis in Utrecht binnendroegen. Vandaag bleek dat hij was neergestoken op de dag dat hij werd vrijgelaten uit de gevangenis.

De vermoedelijke dader had het slachtoffer vlak ervoor nog bezocht in de gevangenis. Vanmiddag werd voor de rechtbank in Utrecht drie jaar cel geëist tegen deze Ali L. De 23-jarige Ali L. was de dag dat zijn beoogde slachtoffer vrij was gekomen, meteen naar hem toegegaan. Hij zat volgens zijn vrienden nog half in de auto waarmee hij was opgehaald toen L. rond twee uur ’s middags op de De Wierslaan in Hoograven op hem instak.

Door een slagaderlijke bloeding was de man in shock geraakt op het moment dat de auto met piepende banden het parkeerterrein van het ziekenhuis aan de Fockema Andreaelaan opreed. De politie zette het hele parkeerterrein af voor onderzoek. Vlak naast de auto waarin het slachtoffer was vervoerd, lag een witte, bebloede doek waarmee de wonden gestelpt waren.

Neergevallen

Hoewel het slachtoffer door het oog van de naald was gekropen, kon hij de politie vertellen wie volgens hem de dader was. De politie haalde Ali L. rond zes uur ’s avonds thuis op en vond in zijn telefoon verdachte berichtjes, zoals: ‘Hij is neergevallen, die kk-mongool’.

Over de reden van de steekpartij wilde geen van de betrokkenen iets zeggen. Ook Ali L. zweeg daar tot over, maar tijdens de rechtszaak zei hij plotseling dat hij onschuldig was. Hij was toevallig in de buurt van de De Wierslaan toen hij zag hoe ‘zijn vriend’ ruzie had met een andere man. ,,Ik ben ertussen gesprongen om ze uit elkaar te halen. Ik zag ook een bebloed mes. Daarom had ik misschien zijn bloed op mijn sok zitten’’, probeerde hij die vondst te verklaren.