Man die hielp lijk ‘op te ruimen’ nu zelf spoorloos

Deze Harrie van der V. kwam in november even bij John R. in Overvecht langs om zijn jas op te halen. Die had hij daar laten hangen. De vreemde geur in de woning aan de Valparaisodreef bleek uit een kist te komen in de woonkamer van John R. In de kist lag het lijk van glazenwasser ‘Rooie Willem’. Na een flinke ruzie had John R. het hoofd van Rooie Willem ingeslagen met een stenen sierkip.

Woonkamer

John R. had het lijk vervolgens zelf in een kist gestopt en sliep al drie dagen in de woonkamer naast de kist. Harrie hielp John R. op de avond dat hij langskwam het lijk in de kist naar een auto te dragen.

Tijdens de rechtszaak tegen John R., die zeven jaar cel kreeg voor het doden van Rooie Willem, bleek dat Harrie al had gezegd dat John zich moest aangeven.

Omdat John daar nog enkele dagen mee wachtte, wordt hij er nu van beschuldigd geholpen te hebben het lijk weg te maken. ,,Terwijl hij dacht dat John R. zich aan ging geven’’, zei zijn advocaat Sanne Schuurman vanmorgen in de rechtbank, waar zijn cliënt dus niet kwam opdagen. ,,Ik weet ook niet waar hij nu is, maar hij duikt wel weer op’’, zei Schuurman.

Psychisch

Zijn advocaat zegt dat het psychisch niet goed gaat met zijn dakloze cliënt. ,,Hij wilde ook helemaal niet helpen een lijk weg te maken. Hij dacht echt dat John R. meteen naar de politie zou gaan.’’