Man die zwangere vriendin doodstak langer in voorarrest

UMC Utrecht wil 'bedhoodie' voor privacy patiënten

14:30 Het ziet eruit als een kap over een kinderwagen: de bedhoodie voor patiënten van het UMC in Utrecht. De kap over het hoofd geeft de zieken meer privacy. Patiënten voelen zich namelijk erg bekeken wanneer ze door het ziekenhuis worden vervoerd.