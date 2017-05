Man gewond bij val uit raam Theemsdreef in Utrecht

Rechercheurs brengen op dit moment de omgeving in kaart. Onder het raam waar de man tweehoog uit viel is een bloedspoor te zien. Omstanders zeggen dat hij niet per ongeluk is gevallen, maar dat hij via het raam uit de woning wilde vluchten. De politie heeft de omgeving afgezet. Een auto die om de hoek stond geparkeerd is eerst door de recherche gefotografeerd en vervolgens door een takelwagen opgehaald.