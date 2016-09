Man gewond op straat in Overvecht na mishandeling

De politie kwam met meerdere auto's af op de melding dat er iemand gewond lag op straat, maar eenmaal daar zagen ze niemand meer. Wel waren er bloedsporen, die leidden naar één van de flatgebouwen. Ook daar troffen ze het slachtoffer niet aan, maar kregen de agenten wel meer informatie waar ze de man konden vinden. Waar de man uiteindelijk is aangetroffen, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.



Het slachtoffer vertelde dat hij is mishandeld. Hij moest naar het ziekenhuis. Een spoor van de dader of daders ontbreekt nog. De politie doet onderzoek.



In eerste instantie sprak de politie van een melding van een persoon met een vuurwapen, maar dat bleek niet zo te zijn. Of er in deze mishandeling een wapen in het spel was, wordt nog onderzocht.