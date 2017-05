Man neemt wapen mee naar dodenherdenking in Rhenen

Utrecht in 1943: 'Hulde aan de bloedworst'

11:53 Bloedworst, sommige mensen gruwen ervan. Ook de 63-jarige Hans Bosch uit Leeuwarden is geen liefhebber. Toch had hij jarenlang een ingelijste ode aan de bloedworst van de Utrechtse slager Neerincx in bezit.