Man probeert vrouw (78) van tas te beroven in De Bilt

Twee auto's uitgebrand op Tweede Kerstdag in Utrecht

15:55 In Utrecht zijn gisteravond opnieuw twee auto's uitgebrand. Dit keer gingen de auto's in vlammen op aan het Vechtplantsoen in de Utrechtse wijk Zuilen en de Faustdreef in Overvecht. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.