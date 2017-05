Man trekt vuurwapen in vol restaurant in Zeist

De politie kreeg aanvankelijk een melding van een ruzie op de Oude Arnhemseweg. Toen agenten daar aankwamen, bleken de ruziemakers al gevlogen. Niet veel later kregen de agenten de melding van een incident bij de Reünie aan de Slotlaan. De man met het vuurwapen was via het terras het restaurant in gerend, achtervolgd door de tweede verdachte. Binnen ontstond een dreigende situatie waarbij de eerste verdachte met het vuurwapen dreigde en de trekker overhaalde. Toen de politie arriveerde, waren beide verdachten al weer weg. De politie kon ze snel achterhalen op de Slotlaan en de Utrechtseweg. Beide zijn ingesloten voor verhoor. Het vuurwapen is in beslag genomen.