Man trekt vuurwapen op vol terras bij restaurant in Zeist

Rost van Tonningen niet welkom als spreker op dodenherdenking

20:15 Ebbe Rost van Tonningen, wethouder in De Bilt en zoon van bekende NSB-ouders die het nazibewind steunden, was deze maand niet welkom om te spreken tijdens de dodenherdenking in Hollandsche Rading. ,,Dit is de prijs die ik na 72 jaar nog steeds moet betalen.’’