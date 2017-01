Man uit Driebergen aangehouden op verdenking van brandstichting

Rond 00.30 uur kreeg de politie een melding binnen dat er aan de Lange Dreef een auto in brand stond. Ter plekke stond het voertuig al volledig in brand en had ook een naast geparkeerde auto al vlamgevat. Getuigen meldden dat ze een man hadden gezien bij het voertuig en dat hij vervolgens in de omgeving bij een woning naar binnen was gegaan.



Daarop hield de politie de man aan in zijn woning. De gedupeerde eigenaren van de voertuigen doen aangifte. De auto's zijn weggesleept voor sporenonderzoek en de verdachte zit vast voor verhoor.