Mannen filmden brandstichting bij woningcorporatie Portaal

Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen op 31 december 2016 om 23.55 uur bij de achterkant van het gebouw aan de Eisenhowerlaan aan komen lopen. Een van de mannen giet een jerrycan bij de deur leeg, de ander filmt alles. Kort daarop volgt een lichtflits en een explosie. Daarna gaan de mannen ervandoor.

De klap vernielde enkele ruiten en gevelplaten. De gevel stond korte tijd in brand, maar agenten die in de buurt waren, konden het vuur doven. Ook aan de binnenkant van het gebouw ontstond schade. De politie is op zoek naar getuigen om de zaak op te lossen.