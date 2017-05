Mannen vast voor inbraak in leeg bedrijfspand

Om het half uur 800 nieuwe gezichten voor Wu Wen en Xing Ya

12:10 Reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya steken morgen voor het eerst hun neus in de frisse Hollandse lucht. Dinsdagmiddag wordt hun verblijf Pandasia in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen officieel geopend en mogen ze na wekenlange quarantaine eindelijk naar buiten. Daarmee treedt ook het ‘pandaprotocol’ in werking. Vijf maatregelen van de dierentuin om de verwachte pandagekte in goede banen te leiden.