Mantelzorger Fred niet welkom bij vrouwendag

Verschil tussen mannen en vrouwen

Schoenmakers is ruim een jaar mantelzorger van een kennis uit Utrecht. Die heeft last van clusterhoofdpijn. Utrecht heeft ook speciale dag gehouden voor mannen die mantelzorger zijn. Schoenmakers wist dat niet, maar vindt het fout dat er verschil wordt gemaakt tussen mannen- en vrouwendagen. ,,De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Iedereen kan mantelzorger zijn: jongeren, ouderen, mannen en vrouwen.’’

Het Steunpunt Mantelzorg Utrecht (dit valt onder het welzijnswerk U-Centraal) meent dat er geen sprake is van discriminatie. Waarderingsdagen voor zowel mannen als vrouwen worden vaker georganiseerd, maar die worden in de regel niet vaak door mannen bezocht. ,,We hebben een fout gemaakt door deze uitnodiging ook naar mannelijke mantelzorgers te sturen’’, zegt woordvoerster Eva-Maria den Balvert. ,,We willen zeker niet discrimineren. We hebben met de mannendagen de drempel geprobeerd te verlagen door alleen iets voor mannen te doen. Het was een groot succes.''