Maria komt tot leven in tal van verhalen

Museum Catharijneconvent pakt uit met Maria, een expositie waar jaren van voorbereiding aan vooraf gingen. Het is de grootste tentoonstelling die het museum ooit heeft samengesteld. In de bovenverdieping zijn de wanden weggehaald om de sfeer van een kloostergang te creëren, want Maria gaat ook over gevoel. Veel bezoekers worden persoonlijk geraakt door Maria, over wie overigens maar weinig in de Bijbel staat.



,,In de Bijbel komt Maria 49 keer voor’’, licht de gastconservator toe. Veel verhalen en afbeeldingen zijn daarom gebaseerd op de apocriefe geschriften, zeg maar de geheime boeken die niet door de kerk zijn erkend en ook niet in de Bijbel voorkomen. Toch spreken ze tot de verbeelding. ,,Veel kunstenaars putten uit de verhalen over Maria.’’