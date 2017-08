Maria trekt record aantal mensen naar Catharijneconvent

Met bijna 80.000 bezoekers is de tentoonstelling over Maria de best bezochte tentoonstelling ooit van Museum Catharijneconvent. ,,Maria is niet iets van vroeger, ze inspireert nog steeds.’’

De verhuiskisten staan inmiddels in de zalen van Museum Catharijneconvent, waar de Mariaexpositie in rap tempo wordt afgebroken. Bruiklenen worden ingepakt om plaats te kunnen maken voor een tentoonstelling over kerkhervormer Luther.

Bijna 80.000 bezoekers. Dat is ongekend.

Projectleider Katja Weitering glundert van trots. ,,Hier hoop je op. Veel bezoekers hebben het doorverteld, waardoor de tentoonstelling is gaan leven. In de bijna zeven maanden dat ‘Maria’ te zien was, is er nauwelijks een bezoekersdip geweest. Op Maria-Tenhemelopneming 15 augustus waren zelfs meer dan 1.000 bezoekers.’’

Hoe verklaren jullie dit succes?

Gastconservator Irene Constandse. ,,Maria is herkenbaar. Ze is toegankelijk en staat voor universele waarden als moeder en vrouw. Ze heeft in haar leven dingen meegemaakt die iedereen meemaakt: vreugde en diep verdriet. Het verlies van haar enige kind. Voor de één is zij een sterke vrouw, voor de ander een volgzame.’’

Is dat de enige verklaring?

Katja Weitering: ,,Maria is niet iets van vroeger. Ook nu spreekt ze tot de verbeelding. Maria staat voor soft power. We leven in onzekere, harde tijden, de retoriek van Trump. Maria staat voor de zachte tegenkracht van vergeving en het dragen van je lot. Maar het was ook een mooie kunsttentoonstelling met prachtige iconen en 17de-eeuwse schilderijen.’’

Constandse: ,,De zwangere zangeres Beyoncé portretteerde zichzelf in februari op Facebook als moeder Maria met een bloemenhaag. Dat laat zien dat het beeld van Maria universeel is en nog steeds leeft.’’

Is jullie nog iets bijzonders opgevallen?

Weitering: ,,Heel veel bezoekers kwamen terug. We merkten ook dat bezoekers ontroerd raakten door de video The Greeting van Bill Viola, geïnspireerd op Maria. Veel bezoekers vertelden elkaar hun verhalen over Maria. Anderen zongen spontaan liedjes uit de tijd dat ze op de katholieke meisjesschool zaten.’’

En nu Luther, geen bijbels personage maar een kerkhervormer?

Constandse: ,,We verwachten ook veel publiek voor Luther die 22 september opengaat. Nederland is een calvinistisch land, Luther spreekt daarom iedereen aan. Zonder Luther was Nederland niet zoals het nu is. Luther heeft het alleenrecht van de katholieke kerk doorbroken. Hij stelde de aflaat, waarmee je als zondige je tijd in het vagevuur kon afkopen, aan de kaak. Het ging hem om de relatie tot God.’’