Marie 635 uitgeroepen tot Miss CowValley 2016

Afdeling ontruimd in zorgcentrum Snavelenburg

9:06 Een afdeling van zorgcentrum Snavelenburg in Maarssen is vanmorgen ontruimd. Door een technisch mankement, vermoedelijk een vastgelopen rubberen snaar, ontstond er rook. Eenmaal ter plekke was de rookontwikelling snel onder controle. Inmiddels wordt de ruimte geventileerd.