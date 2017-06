Mark de J. voelt zich 'oneerlijk behandeld'

De J. heeft een nieuwe advocaat en wilde in de rechtszaal toelichten waarom zijn vorige raadsman Pieter Hoogendam de verdediging in mei neerlegde. De rechtbank greep echter in omdat het niet de bedoeling is dat de moordverdachte een pleidooi zou houden.

Slachtoffer

Inmiddels heeft De J. een nieuwe raadsman, Bob Kaarls. Hierdoor loopt de zaak flinke vertraging op. ,,Ik ben ook slachtoffer", aldus De J. Binnen drie maanden wordt er weer een voorlopige zitting gepland. Kaarls heeft tijd nodig om het 'uiterst omvangrijke en complexe dossier' te lezen. ,,Ik heb veel, maar heel veel ook nog niet gelezen."

Het OM verdenkt de voormalig tenniscoach van Robin Haase ervan Everink vorig jaar maart te hebben gedood. Volgens het OM wijst alles in zijn richting. De J. was vorig jaar maart als laatste bij Everink's kapitale villa in Bilthoven, diens bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse schuld bij de zakenman.

Beknibbeld

Eerder legde zijn voorganger Pieter Hoogendam de verdediging neer na afwijzing van een verzoek tot aanvullend DNA-onderzoek. Hij vond dat hij zijn werk niet meer goed kon uitvoeren. Volgens De J. wordt er in zijn zaak beknibbeld op de centen.

Ook Kaarls begon over de sporen van een onbekende derde persoon die zijn gevonden op een handdoek en in de auto van zijn cliënt. ,,Onderzoek naar deze sporen kan cruciaal zijn voor de onderbouwing van het verhaal van De J." De rechtbank wil graag door. ,,Wij waren klaar voor het requisitoir."

De nieuwe advocaat van tenniscoach Mark de J. wil twee maanden tijd om met nieuwe onderzoekswensen te komen in de moordzaak op zakenman Koen Everink.

Kaarls, die eerder onder meer benadeelden in de zaak Wilders bijstond, nam de Bilthovense moordzaak over van zijn collega Pieter Hoogendam. Die legde de verdediging van tenniscoach Mark de J. naast zich neer omdat de rechtbank een groot deel van zijn onderzoekswensen niet wilde inwilligen.

De vorige advocaat van De J. wilde onder meer extra dna-onderzoek naar sporen in de auto van de verdachte die niet van de verdachte of het slachtoffer zijn. Zijn collega Kaarls wil zich eerst goed in het hele dossier inlezen voordat hij bepaalt of hij dat onderzoek ook wil.

Mark de J. wordt er van verdacht Everink in maart 2016 te hebben vermoord omdat hij gokschulden bij Everink zou hebben. Zelf ontkent hij nog steeds.

De J. vroeg vanmiddag ook zelf nog het woord aan de rechtbank om uit te leggen waarom Hoogendam hem niet meer zei te kunnen verdedigen. Hij zei het te betreuren dat de zaak daardoor weer extra vertraging opliep. ,,Dat is misschien erg voor de familie van Everink, maar ik ben daar toch het belangrijkste slachtoffer van.''

Vervolgens wilde hij een lang relaas voorlezen om duidelijk te maken dat hij geen eerlijk proces krijgt en dat de politie tijdens het onderzoek grote fouten gemaakt. De rechtbankvoorzitter greep echter na een minuut of vijf in. ,,Ik dacht dat u wilde uitleggen waarom uw advocaat ermee gestopt is, maar u bent uw eigen pleidooi hier al aan het houden.''