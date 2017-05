Massale steun voor actie #draagjehelm

Wielerfanaat Tieleman stond vandaag cameraploegen van EditieNL en RTV Utrecht te woord. Ook de website van RTL Nieuws dook uitgebreid in Tielemans boodschap: draag altijd een helm op de racefiets.

„Het is goed dat dit thema op de kaart staat”, zegt hij tevreden. „Met dit mooie weer komen alle fietsen uit de schuur, dus de timing is goed. Ik heb natuurlijk niet de illusie dat niemand meer zonder helm op de fiets stapt. Maar als er al één wielrenner is die een helm gaat dragen, dan is de actie geslaagd.”

Maandagavond beschreef hij op Twitter zijn verbazing over blootshoofdse wielrenners die hij die dag had gezien tijdens een fietstocht. De verslaggever was zelf zes weken geleden gevallen en de gevolgen hadden veel ernstiger uitgepakt als hij geen helm had gedragen.

De hashtag #draagjehelm die Tieleman bedacht, ging snel rond op social media. Er is onverwachts veel bijval; zo sturen wielerfanaten foto’s van hun helm na een val. De deuken in het sterke kunststof illustreren hoe groot de klap is als je met hoge snelheid op de grond smakt. En dus hoe groot het letsel zou zijn zonder helm.

Vrije keus

Niet iedereen is reageert even enthousiast. Sommigen antwoorden Tieleman dat het dragen van een helm een vrije keus is. Dat klopt, erkent Tieleman. „Maar ik heb de afgelopen dagen geen enkel argument voorbij zien komen om géén helm te dragen. Ze zijn licht en er kan geen lucht doorheen, dus krijg je het niet te warm. En je bent zo kwetsbaar op de racefiets. Je hoeft maar een klapband te krijgen of op een steen te rijden en je ligt op de grond. Als je daarna maanden moet herstellen van verwondingen, kun je jezelf letterlijk wel voor de kop slaan dat je geen helm op had.”

