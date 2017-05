McDonald's voor Nederwiet

ColumnMooi stukje in deze krant aan het begin van de week. Ondernemer Chris Pilgram, ook wel bekend als woordvoerder van Bertje 'Straatnieuws' van der Roest, is de gemeente Utrecht spuugzat.

Quote Het aantal shops in de stad hobbelt niet voor niets achteruit Pilgram noemt ambtelijk Utrecht 'een zompig moeras'. Verder vindt hij het 'krankzinnig' dat hij al meer dan 15 jaar de blaren op zijn tong moet praten om tot een - en daarover handelt zich het geheel - Drive-In-Coffee-Shop-Aan-De-Rand-Van-De-Stad te komen. U weet wel, zo'n McDonald's maar dan niet voor een happy-meal maar voor Rooie Lieb en Nederwiet. Een dikke knetter, een pretsigaret of een Jonco: het is maar van welke generatie u bent.

Nu is het van mij niet zo netjes om Pilgrim meteen te associëren met de wijze waarop hij destijds al het kromme van Van der Roest recht lulde. Woordvoeren is gewoon een naar vak. Voorlichters en aanverwant volk worden door ons journalisten niet voor niets vaak 'voorliegers' genoemd. Onze raadsleden praten vandaag over het sterk vertraagde plannetje van Pilgram.

De timing van het artikel - omspitten die gemeente, bezem erdoor - was een logische. Het is wellicht voor de raadsleden die dit initiatief ondersteunen, de VVD en D66, aardig om te weten dat nota bene Van der Roest het op de politieke agenda plaatste, zo'n decennium geleden. Ik zeg niet dat het juist daaraan ligt dat de gemeente de boel voor langere tijd bij het oud-afval plaatste, maar het zou mij niets verbazen. Ik las over deze combine overigens niks in de krant, dus wellicht heeft de woordvoerder zich inmiddels van zijn oude maatje gedistantieerd. Hoe dan ook lijkt mij de drive-in-coffee-shop inmiddels zwaar achterhaald.