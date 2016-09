Medewerkster Robert's Pub: Alles op het terras vloog door de lucht

,,Ik zag opeens alles op het terras door de lucht vliegen", zegt Catharina Kurtidis (20), barvrouw van Robert's Pub. Samen met collega Koen Agterberg (23) beleefde ze zondag een bizarre avond. Een drietal mannen uit Ede en Veenendaal viel klanten lastig, vernielde meubilair en reed met een auto in op het personeel op het terras. ,,Ik had werkelijk nooit verwacht dat deze avond zo zou aflopen", zegt een geschrokken Kurtidis.



De mannen hadden flink gedronken. Hun rekening liep op tot bijna 200 euro. Maar tot vlak voor de escalatie gedroegen ze zich prima, vertelt Kurtidis. Op een gegeven moment wilde het drietal gaan blowen. Omdat dat niet mag op het terras en omdat het drietal zich vervelend begon te gedragen, verzocht Agterberg de klanten de rekening te betalen. ,,Toen ging alles heel snel", vertelt Agterberg.



Vechtpartij

Twee van de mannen renden weg. De derde, die maar een deel van de rekening wist te voldoen, raakte even later verwikkeld in een vechtpartij met een andere gast op het terras. Kurtidis. ,,Koen wilde tussenbeide komen en kreeg daarbij een klap." Er ontstond een grotere vechtpartij, waarbij ook Kurtidis betrokken raakte.