'Meer auto's op singel, ondanks knijp'

De knijp geldt nu ruim een jaar: door stoplichten sneller weer op rood te laten springen wil de gemeente de weg via de Oudenoord en de Weerdsingel zo onaantrekkelijk maken dat automobilisten een andere route kiezen.



Dat lijkt op de route van de Oudenoord naar de Weerdsingel ook zo te zijn, maar de andere richting op, van de Daalsetunnel naar de Weerdsingel, nam het aantal auto's de laatste maanden juist toe. In mei 2015 reden er nog 4369 auto's, in dezelfde maand dit jaar waren dat er 5924, aldus tellussen in de weg.



File

De groep zag al meer file op de Weerdsingel. ,,Maar kwam dat door het toegenomen aantal auto's of omdat de gemeente nog speelde met de afstellingen van de stoplichten? In het begin konden er maar twee auto's door het stoplicht bij de Oudenoord, nu zes. Als de andere stoplichten wel langer op rood staan, krijg je natuurlijk meer file", vroeg Pieter Wolbers zich eerder dit jaar af.



Wolbers concludeert nu dat de knijp niks heeft opgeleverd. ,,We hebben niks gewonnen. Sterker nog, de straat is nu ingericht voor fietsers, maar het is er juist drukker geworden. Dat fietst niet fijn."



Verklaring

Een verklaring voor de toename heeft de groep niet. ,,Maar als ik via de Daalsetunnel naar de Weerdsingel rijd, gaat dat toch makkelijk. Dat nodigt mij uit zo te rijden."



De Verkeerswerkgroep wil niet van de knijp af. In plaats daarvan roept ze de gemeente op om meer maatregelen te nemen. Wolbers: ,,Knijp ook hogerop in Utrecht, in een groter gebied. Of herzie de knijp en voer de knip (complete afsluiting, red.) in. Dat laatste ligt echter moeilijk."