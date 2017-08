Meer dan 300 mensen herdenken Japanse capitulatie in De Bilt

De oorlog is een rode draad in haar leven. ,,Ik heb les gegeven op school, totdat ik een burn-out kreeg en het kalmer aan moest doen. De link werd toen gelegd met mijn kampverleden. Ik ben daarna verhalen over de oorlog gaan vertellen op scholen. Er werd gezegd dat de emotie dan weg zou gaan.’’



Op de vraag of dat zo is, wijst ze naar een schilderij van twee verdrietige kinderen. ,,Ik voel me treurig.’’ Ze zucht. ,,Het is een zere plek. Twee goede vriendinnetjes en een vriendje van me zijn gestorven in de oorlog. Ik heb hun grafjes bezocht en er een steen op gelegd. Dat is een Joods gebruik. Het is moeilijk om onze oorlogservaringen aan de tweede generatie over te dragen. Als je het aan de derde en vierde generatie kunt overdragen, ben je wat mij betreft een held.’’