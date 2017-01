Meer klachten overlast jeugd in Stichtse Vecht door Pokémonjacht

Dat constateert burgemeester Witteman in een analyse van de veiligheidscijfers van 2016. Er is volgens de burgemeester ook een tweede oorzaak dat het aantal meldingen, na jaren van daling, vorig jaar met 30 procent toenam: de overlast van een jeugdgroep rond de De Hoopkade in Maarssen. Gemeente, politie en waterschap nemen maatregelen om herhaling van die overlast te voorkomen.

Maar ook de jacht met smartphones op virtuele Pokémon, die in de zomermaanden een hoogtepunt beleefde, zorgde dus ook voor flink wat belletjes over overlast. Vooral rond buitenplaats Goudestein waren veel Pokémonjagers, zegt een woordvoerder van de gemeente. Maar ook op andere plekken waren samenscholingen van vooral jongeren die ‘op jacht’ waren.

Omgekeerd

Overigens werkte het ook omgekeerd: in juli vroeg de politie van Stichtse Vecht spelers van Pokémon Go af te reizen naar Bistro Belle in Oud-Zuilen. Op de parkeerplaats daar werd veel ingebroken in auto’s en de politie vroeg Pokémonjagers op te letten of ze iets verdachts zagen. Of dat daadwerkelijk heeft geholpen, kon een politiewoordvoerder gisteren overigens niet zeggen.