'Meer oog voor de auto dan voor het slachtoffer'

Die constatering deden omwonenden, die kort na het ongeval op straat waren. Een bewoner die probeerde het slachtoffer te reanimeren en kort daarvoor 1-1-2 had gebeld na het ongeluk is een dag later nog behoorlijk onder de indruk.



,,Het was schokkend om te zien. Terwijl een agent en ik me ontfermden over de man op straat, stond een groep Marokkaanse jongens de auto te inspecteren van de bestuurder die de man aan had gereden. Ze hadden totaal geen oog voor de man op straat. Ik begrijp zoiets niet'', vertelt een 77-jarige man, die al 50 jaar op de Oranjerivierdreef woont. Zijn verhaal wordt ondersteund door buren. ,,Het was inderdaad triest om te zien hoe de jongeren uit de buurt meteen weer partij kozen voor de Marokkaanse bestuurder van de auto.''



Deze 22-jarige bestuurder van de rode Audi werd na de aanrijding door de politie aangehouden voor verhoor, maar is hij is inmiddels weer vrij. Hij blijft wel verdachte in de zaak, hangende het onderzoek.



Meegesleurd

Het 91-jarige slachtoffer kwam vermoedelijk niet uit de directe omgeving van de Oranjerivierdreef, want buurtbewoners herkenden hem niet. De man werd rond kwart over tien geschept door de rode Audi, toen hij de weg overstak ter hoogte van de bushalte.



De man kwam op de voorruit van de auto terecht en werd nog een stuk meegesleurd. De klap was zo hard, dat er een gat in de voorruit van de Audi zat. De auto stond na de aanrijding op de verkeerde kant van de weg, hetgeen doet vermoeden dat hij de bus wilde passeren vlak voor de aanrijding.



De politie is nog bezig met het onderzoek en wilde vandaag nog niets zeggen over de precieze omstandigheden.



Racebaan

Volgens buurtbewoners wordt de Oranjerivierdreef vaak als een racebaan gebruikt. Of dat nu ook weer het geval was, kon niemand vandaag zeggen.



,,Ik hoorde wel een enorme doffe klap'', zegt de bewoner die de man trachtte te reanimeren. Een schoen en de stok van de 91-jarige man lagen verspreid over het wegdek. ,,Ik heb zelf jaren op de ok van een ziekenhuis gewerkt en weet dus wel hoe te handelen bij een ongeluk, maar dit zag er meteen al beroerd uit. Hier viel niet veel meer aan te redden.''