'Meer openheid nodig over datalek gemeente'

Gisteren werd duidelijk dat gegevens van duizenden Utrechtse inwoners en bedrijven onbedoeld op het intranet van de gemeente Utrecht zijn geplaatst. Het gaat om een bestand van 316 pagina's met de namen met bsn-nummers van inwoners en de namen van bedrijven met KvK-nummer. Er werden niet de juiste toegangsrechten ingesteld.



In het document stonden tussen de 5.000 en 14.000 namen. De gemeente zegt dat het precieze aantal lastig is in te schatten, omdat het aantal regels tekst op de 316 pagina's verschilt.



PvdA-raadslid Bouchra Dibi is geschrokken: ,,Het gaat om de gegevens van duizenden mensen waar heel veel ambtenaren bij konden.''



Bestand geopend

Het zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden of het bestand geopend is en zo ja door wie. Het computersysteem geeft dat niet aan. Alle ambtenaren (een kleine 4.000) konden erbij.



De gemeentelijke medewerkers hebben geheimhoudingsplicht, benadrukt een woordvoerder. ,,Iets ongeoorloofds doen met deze informatie zou strafbaar zijn.'' Omdat de gegevens alleen op een interne site stonden, zijn inwoners en bedrijven niet ingelicht. Dit gebeurt alleen als er grote kans is op nadelige gevolgen, zegt de gemeente. ,,Dat was nu niet het geval.''