Meer slaapplekken voor militairen in Kromhoutkazerne

Defensie breidt de Kromhoutkazerne uit met 52 tijdelijke slaapeenheden. Daarvoor is bij de gemeente Utrecht een vergunning aangevraagd. De bedoeling is dat de slaapplaatsen vooralsnog vijf jaar blijven staan.

Volgens defensiewoordvoerder Thomas van den Berg kent de Kromhoutkazerne ook nu al slaapgelegenheid, maar is er al langere tijd een beddentekort in het complex. In de vernieuwde Kromhoutkazerne die vijf jaar geleden in gebruik werd genomen, zijn onder meer het hoofdkwartier van de landmacht en het Commando Dienstencentra ondergebracht. In totaal werken er nu ruim 3.000 mensen. Momenteel verhuizen bovendien 1.300 medewerkers van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) vanuit de Haagse Frederikkazerne naar de kazerne tegenover stadion Galgenwaard.

Van den Berg schetst de achtergrond van de behoefte aan slaapplekken in de kazerne: „Militairen kunnen door het gehele land werkzaam zijn, bijvoorbeeld eerst een paar jaar in Leeuwarden en vervolgens in Woensdrecht. Die mensen verhuizen niet voortdurend. Als hun standplaats dan de Kromhoutkazerne wordt, is het fijn om niet elke dag tweeënhalf uur heen en weer te hoeven reizen. Bovendien zijn militairen vroege vogels. Besprekingen beginnen vaak al om acht uur. Ook dan is het handig om de avond ervoor al te komen.”