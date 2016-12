Meester Henk neemt na 17 jaar afscheid van basisschool

Het is klaar voor Henk van Zuilen, alias meester Henk. Na 17 jaar neemt hij vandaag afscheid als conciërge van de basisschool W.G. van de Hulst in Utrecht.

Hij gaat met pensioen. Ter ere van zijn vertrek heeft D66 hem benoemd tot 'conciërge voor het leven'. Een eretitel. (D66 reikt jaarlijks de prijs conciërge van het jaar uit).

Quote Het lichaam wil niet meer. De energie is op. Henk van Zuilen Eigenlijk had de 66-jarige Vreeswijker het huidige schooljaar nog willen afmaken, maar zijn gezondheid laat hem in de steek. Rouwig is hij hier niet om. ,,Ik heb mijn leven vol kunnen maken hier. Daar ben ik de school dankbaar voor. Het lichaam wil niet meer. De energie is op.''

Twee jaar geleden mocht meester Henk al gaan genieten van zijn oude dag. Toen wilde hij niet. En ook de school wilde hem niet kwijt. Vanwege financiële redenen moest de school toen kiezen: Henk eruit of het schoonmaakbedrijf eruit. Het werd het schoonmaakbedrijf. Maar ja, toen had Henk er wel weer een taak bij: de schoonmaak van de school.

En hij deed al zoveel. Directrice Margriet Gerrits: ,,Henk is heel handig en hij ziet het werk. Hij haalt elke week oud papier op in de buurt en helpt kinderen op het moment dat ze zijn gevallen. Hij is een manusje van alles.''

Goudhaantje

Gerrits had bij het eerste sollicitatiegesprek dat ze met Henk had al door dat hij een goudhaantje is. ,,Ik liep met hem de trap op. Hij zag dat er een strip los zat. Hij zei direct: dat moet gerepareerd worden.''

Quote Ik heb altijd de vrijheid gekregen om te doen en laten wat ik wilde. Henk van Zuilen De geboren Utrechter doorliep de lts en ging daarna als timmerman werken in de bouw. Hier werd hij om gezondheidsredenen afgekeurd. Bij de christelijke Van de Hulstschool kon hij in eerste instantie via een toenmalige Melkertbaan weer aan de slag. Hij werd er met open armen ontvangen. Meester Henk voelde zich op de school al die jaren als een vis in het water. ,,Ik heb altijd de vrijheid gekregen om te doen en laten wat ik wilde'', prijst hij zijn oude werkgever.

Henk denkt niet dat hij nu in een gat valt. Hij gaat met zijn vrouw fietsen en krijgt meer tijd voor zijn kleinkinderen Nikkie en Demie. En wat te denken van zijn grote tik: kerst. In Vreeswijk kennen velen Henk van Zuilen omdat hij en zijn vrouw Mieke idolaat zijn van alles dat met Kerstmis te maken heeft. Ga maar eens in hun huis en tuin kijken! ,,In oktober beginnen we al met opbouwen.''