Mega-accu van Tesla laadt vijftig auto's tegelijk op bij Jaarbeurs

Nieuwbouwkosten Regenboog De Bilt flink hoger dan begroot

15:12 Er is 680.000 euro extra nodig voor de bouw van het Integraal Kindcentrum De Regenboog in De Bilt. Dat schrijft het Biltse college van burgemeester en wethouders in een raadsvoorstel. In 2010 was al een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw.