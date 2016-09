Mega hijskraan opgezet voor bouw Moreelsebrug

Er waren 28 vrachtwagens nodig om het ding aan te voeren.



De kraan is nodig om de laatste delen voor de Moreelsebrug over het spoor te hijsen. Hij gaat in de nachten van 19, 20, 21 en 22 september aan het werk.



De onderdelen voor de brug worden per boot afgeleverd in Utrecht, aan de kant van de Croeselaan. Hier worden ze door een kleinere kraan opgepakt en op het bestaande brugdek gelegd. Vanaf hier pakt 'the beast' de onderdelen over en legt deze klaar bij het oude busstation.



Eind van het jaar is het mogelijk om via de Moreelsebrug over het spoor te wandelen en te fietsen.