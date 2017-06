Mega-wietkwekerij opgerold in Maarssen

Maandagochtend deed de politie een inval in een bedrijfspand aan de Handelsweg in Maarssen. Eenmaal binnen troffen de agenten een kwekerij aan met zo'n 7000 planten. De planten waren verdeeld over 12 ruimtes. Er is een verdachte opgepakt, hij zit nog vast. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de kwekerij te ruimen. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is onbekend.