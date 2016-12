Meiden trotseren vrieskou voor boyband B-Brave

Vanaf 7 uur vanmorgen zat een groepje meiden, bepakt en bezakt, in de vrieskou voor de ingang van TivoliVredenburg te wachten op het concert dat vanavond plaatsvindt in Ronda van de boybands B-Brave en Zomaer en meidenband TP4Y.

Gelukkig voor hen konden zij rond 9 uur binnen wachten. Een stuk warmer. Naomi Nuijten (16) uit Goorle, Jordan Noordegraaf (16) uit Rotterdam en Shania Boone (16) uit Tilburg hebben, met zo’n tien andere meiden, de dag van hun leven. Ze hebben het er graag voor over om een hele dag te wachten om verzekerd te zijn van de beste plek tijdens het popconcert. En dat is middenin rij één in popzaal Ronda. ,,Dan heb je het overzicht over de hele band en hoef je niet je nek te verrekken’’, weet Shania die zich net heeft opgetut in het toilet.

Warm

Het wordt een lange dag in de hal van TivoliVredenburg, waar het in ieder geval warm is. ,,Wat we gaan doen?’’, herhaalt Naomi de vraag. ,,Nou, niks, wachten, eten, zingen en slapen.’’ ,,Thuisbezorgd bestellen’’, vult Jordan gevat aan.

Naomi heeft een blauw-witte trui aan met daarop de naam van B-Brave. ,,Het zijn leuke jongens, ze zijn goed voor de fans en ze zien er knap uit, vooral Kai’’, zeggen ze door elkaar. Zomaer dat bezig is met een afscheidsconcert is meer voor ouderen, vinden ze. B-Brave is voor 16- en 17-jarigen. Zomaer maakt Nederlandstalige muziek, onder andere covers van Doe Maar.

Naomi heeft 1378 foto’s in de galerij van haar telefoon van B-Brave en met name van zanger Kai van der Voort. ,,En ook op m’n hoesje’’, laat ze zien. ,,Mijn kamer hangt vol’’, zegt Shania.