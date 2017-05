Meisje (14) moest tijdens mishandeling bloot in ijskoud water staan

Uitkleden

Het slachtoffer moest op de koude januari-avond, de gevoelstemperatuur was toen net onder de nul graden, ook naakt tot borsthoogte in het water gaan staan. Daarna werd er shampoo over haar hoofd gegoten. De oudste verdachte beet haar toe: ‘Kijk deze k-hoer naakt zijn’. Het slachtoffertje werd ook geslagen en met het mes geraakt toen ze dat probeerde af te weren.

Onderbroek

De meiden die verantwoordelijk worden gehouden voor de vernedering, stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. Omdat het om minderjarige verdachten gaat, is de rechtszaak achter gesloten deuren. Het Openbaar Ministerie kan om die reden ook niks zeggen over de beweegredenen van de verdachten.

Bekenden

Volgens advocaat Marije Jeltes van het slachtoffer, dat uit ‘de omgeving van Utrecht’ komt, waren daders en slachtoffer bekenden van elkaar. Van de jongste verdachte is bekend dat ze in een jeugdinstelling in Zeist zat en daar met enige regelmaat wegliep. In augustus 2016 is er nog een opsporingsbericht van haar uitgegaan toen ze daar weer was weggelopen.