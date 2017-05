Meisjes (14 en 15) ernstig mishandeld in Zeist

Twee meisjes van 14 en 15 jaar zijn de afgelopen twee weken in Zeist ernstig mishandeld. De ouders van de twee zeggen dat het om dezelfde daders gaat: twee 16-jarige meisjes uit Driebergen. Ze snappen niet dat de politie niet eerder heeft ingegrepen. Dan was één mishandeling voorkomen.

De twee mishandelde meisjes zijn geen bekenden van elkaar en werden op verschillende momenten te grazen genomen, vrijwel zeker door dezelfde verdachten. Ze kenden de Driebergse meisjes alleen via vriendengroepen.

Het 15-jarige meisje werd vorige week maandagavond op de Slotlaan in haar woonplaats mishandeld, toen ze van een examenfeestje kwam waar haar belaagsters ook waren. Vanwege gedoe over een jongen werd ze buiten ineens onder meer in het gezicht geschopt, vertelt haar vader. ,,Ze heeft een zware hersenschudding opgelopen, lijdt aan geheugenverlies en is buiten bewustzijn geweest. Ze is zwaar getraumatiseerd.’’

Aangifte

Ook hebben de twee 16-jarigen, die hij met naam en toenaam zegt te kennen, zijn dochter met de dood bedreigd als ze naar de politie zou gaan. Haar vader heeft na een aantal dagen aangifte gedaan. ,,Ik kon pas op vrijdag terecht. De politie zei dat ze het in behandeling zouden nemen, maar dat het wel weken kon duren.’’

Afgelopen maandagavond was het weer raak. Nu werd het 14-jarige meisje in de bosjes tussen de Valckenboschlaan en Boulevard ernstig mishandeld door het tweetal. Eerder genoemde vader werd gebeld door de pa van de 14-jarige. ,,Ook zij was van de fiets getrokken en in elkaar geslagen door hetzelfde tweetal. Ze is geschopt en er zijn sigaretten uitgedrukt in haar gezicht. Ze ligt in het ziekenhuis.’’

Getuigen verklaarden dat het om dezelfde daders ging. De vader van het eerste slachtoffer is verbijsterd dat de politie niet meteen actie heeft ondernomen. ,,Dan was dit voorkomen. Nu konden de twee daders weer hun gang gaan.’’

Shock

De vader van het 14-jarig meisje bevestigt dat het om dezelfde daders gaat. Zijn dochter is in shock, mogelijk heeft ze een bloeding in haar hoofd. ,,De twee meisjes hebben met hun vuisten op haar slapen en ogen geslagen, haar in haar buik getrapt en ze hebben op haar hoofd gestaan. Bijna drie uur lang is ze door de daders vernederd, gemarteld en met de dood bedreigd.’’