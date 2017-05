Melchiorbankje blijft behouden in Bilthoven

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat huisarts en raadslid Melchior de naam Bilthoven bedacht. VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer heeft zich erg verdiept in de historie van De Bilt en Bilthoven en nu dus ook in de oorsprong van het bankje. ,,Melchior (1874 - 1927) was raadslid van 1915 tot 1921. Hij was het die in 1917 de naam Bilthoven bedacht.'' Aanvankelijk werd het Station-De Bilt, maar dat lag niet helemaal lekker. Er werden diverse alternatieven bedacht, maar volgens Van Nispen tot Sevenaer kreeg geen enkele naam een meerderheid in de raad. ,,Hoe Melchior op de naam Bilthoven is gekomen, weet ik niet.''