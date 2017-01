Memorabele kampioenswedstrijd van DOS komt in het theater

Heel Utrecht stond in vuur en vlam toen DOS in juni 1958 de beslissingswedstrijd speelde in Nijmegen om het landskampioenschap. Stadion Galgenwaard stroomde vol met zo’n 15.000 luisteraars die ademloos naar het radioverslag luisterden. Burgemeester De Ranitz nam onderweg naar stadion De Goffert zelfs een supporter mee die de wedstrijd tegen Sc Enschede ook niet wilde missen.

In Theater Kikker spelen in april drie acteurs van de Utrechtse theatergroep Aluin een voorstelling over en rond de wedstrijd, waarin de Utrechtse voetbalclub kampioen werd. Regisseur van Aluin Erik Snel zegt dat er ook geluids- en beeldopnames gebruikt zullen worden.

Huiskamerverslag

Logo Volledig scherm © Ge van der Werff Gedacht wordt aan een voorstelling over een familie die in de huiskamer een soort live radioverslag geeft van de wedstrijd. Twee broers en een zus brengen daarmee nog één keer het kampioenschap van DOS in herinnering aan hun op sterven liggende vader. Schrijver/theatermaker Paul Feld en Snel schrijven samen het script. Daarvoor dient het boek 'DOS, het wonder van Utrecht' van journalist Ad van Liempt, die onder andere Utrechters interviewde die op de tribune zaten, als inspiratiebron. ,,Het wordt een voorstelling vol roemruchte voetbalnostalgie'', belooft Snel.

Het voetbaljaar 1958 waarin DOS zijn enige kampioenschap haalde, kende een ongekende apotheose. Een spannende beslissingswedstrijd moest uitsluitsel geven wie kampioen zou worden: DOS of Sc Enschede. Pas in de verlenging wist topscorer Tonny van der Linden de enige goal te maken.

Culturele Zondagen Utrecht

De voorstelling maakt deel uit van Culturele Zondagen Utrecht 50-75, die op 23 april plaatsvindt. Daarin staan de grote veranderingen centraal die het naoorlogse Utrecht doormaakte. Aluin speelde eerder op Culturele Zondagen de succesvolle Maliebaan monologen een voorstelling over hoofdrolspelers in de Tweede Wereldoorlog die gehuisvest waren aan de Maliebaan. Deze voorstelling was ook gebaseerd op een boek van Van Liempt. Van Liempt zelf is 'op voorhand heel enthousiast over de voorstelling over de wedstrijd van DOS.'

Quote Het wordt een voorstelling vol roemruchte voet­bal­nostal­gie Erik Snel Rond de beslissingswedstrijd van DOS zijn tal van smakelijke anecdotes op te halen. ,,Zo stroomde stadion Galgenwaard vol met luisteraars naar het radioverslag van Co Hogendoorn. 15.000 mensen keken bij 35 graden naar een leeg veld. Na de goal duurde het een paar seconden voordat het publiek begreep dat de wedstrijd beslist was. Helaas is dit radioverslag niet bewaard gebleven'', zegt Feld. ,,Wel zijn er korte journaalbeelden van het feest van de supporters in de trein.''

Verschillen