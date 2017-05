Verzetsvrouw Loek Caspers, in 1924 geboren in Driebergen, vertelt op dodenherdenking in Wijk bij Duurstede twee persoonlijke verhalen over het verzet in zuidoost-Utrecht. Na haar medicijnenstudie woonde Caspers in Utrecht. In 1974 verhuisde ze naar Den Haag. Zij is secretaris van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland en van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945.

Loek Caspers, inmiddels 92, behoort tot de groep laatst overgebleven verzetsstrijders in Nederland. Ze bracht haar jeugd door in Driebergen. In de Tweede Wereldoorlog speelde ze een actieve rol in het verzet vanuit onderduikadressen in Langbroek, Leersum en Veenendaal. ,,Doorgaan met vechten voor de idealen van verzetsstrijders is nog steeds actueel. Wij vochten tegen racisme, discriminatie en dictatuur en voor gewetensvrijheid, vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Dat is ook nu weer heel belangrijk. We zien een toenemend racisme en intolerantie tegenover vreemdelingen. We zullen waakzaam moeten blijven. Mensen in nood mag je niet in de kou laten staan.’’

In 1943 voerde ze in het verzet haar eerste opdracht uit. Ze moest Carlo, een Joods jongetje van drie jaar, weghalen bij zijn ouders die in Driebergen waren ondergedoken. Na een spannende treinreis met een NSB’er naast haar in de treincoupé bracht ze hem veilig in een kindertehuis in Vlaardingen. Een halve eeuw later hoorde ze dat Carlo de oorlog overleefd had.

Onderduikadressen

Haar tweede verhaal eindigt met de dood van verzetsman Piet de Springer, die op de begraafplaats in Langbroek wordt geëerd met een monument. Springer heette eigenlijk Jan de Bloois. Een inval van twee Duitse militairen bij kapper Gerrit de Jong aan de Doornseweg, een van de onderduikadressen van Loek Caspers, werd De Springer op 30 december 1944 fataal. ,,Mij krijgen ze niet levend in handen’’, waren zijn laatste woorden voordat hij op zijn fiets sprong. Hij gleed uit op de spiegelgladde weg en werd doodgeschoten. Tot geluk van anderen, vonden de Duitsers de telegrammen die hij in een buis van zijn fiets verstopt had niet.