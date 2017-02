'Mensen kijken anders naar je, als ze zien dat je moslim bent'

Mahamud Salat is geboren in Somalië. Hij woont al sinds 1994 in Nederland. In 2002 verhuisde hij naar Overvecht. Mahamud heeft een oranje hart. Hij houdt van Nederland. Of hij gaat stemmen, en op wie dan, dat weet hij nog niet.

Toen Wim Kok premier was, toen wist hij het wél. Alle buitenlanders stemden op de PvdA. Daar werd je stem gehoord. Maar nu? In Asscher ziet hij geen leider. ,,Veel te diplomatiek.’’ Neemt niet écht stelling, want hij wil te veel mensen te vriend houden. Je kunt van Wilders veel zeggen, maar niet dat hij niet duidelijk is.

Kloof wordt breder

Het is tien uur ’s ochtends en bij de HEMA op het grootwinkelcentrum zijn alle tafeltjes van de koffiehoek gevuld. Jong, oud, Nederlands en, zoals dat heet: uiteenlopende migratieachtergronden. Mahamud Salat: ,,Alsof de integratie is gelukt. Maar dat is niet zo. De kloof tussen Nederlanders en buitenlanders wordt hoe langer hoe breder.’’

Bij de laatste Kamerverkiezingen stemde ruim 41 procent in Overvecht PvdA. De PVV was met dik 12 procent de tweede partij. Bij de raadsverkiezingen van 2014 was de PvdA ook nog de grootste partij, ondanks een duikeling naar bijna 17 procent. Een jaar later, bij de statenverkiezingen, kwamen D66 en de SP in Overvecht als grootsten uit de bus. De PVV was toen de derde partij, nipt groter dan de PvdA.

HEMA voor sociale contacten

Zoals elke dag zitten ook Frans, Arie en Anton bij elkaar in de koffiehoek. Als je thuis geen vrouw meer hebt zitten, zegt Frans, dan wordt de HEMA essentieel voor je sociale contacten. Tachtig is hij. Geboren in een Utrechts gezin met achttien kinderen. Opgevoed met twee woorden: ja en nee. Niemand had wat, in die tijd, dus je had elkáár nodig. En nu? Het is ieder voor zich, de ruggen tegen elkaar.

Zeven keer heeft Frans een handgeschreven brief naar de Belastingdienst geschreven. Nul keer kreeg hij antwoord op zijn verzoek om kwijtschelding. ,,Als ik ga stemmen, dan op Wilders. Niet dat ik wat tegen buitenlanders heb, maar om de rest een lesje te leren.’’

Een Marokkaanse Nederlander, 26 jaar oud, gaat DENK stemmen. ,,Ze doen veel voor jongeren.’’ Voor allochtone jongeren? ,,Nee joh, voor álle jongeren natuurlijk!’’ Of anders wordt het Jesse Klaver, die hij op YouTube heeft gezien. Jong en energiek. Spreekt ook aan.

Moslims

De van oorsprong Iraanse vriendinnen Neda Sadeghy en Mahtab Shegversai weten niet veel van Haagse politiek. Ze hebben de indruk dat álle partijen het niet meer zo op moslims hebben. Maar toch, zeggen Neda en Mahtab, zijn ze blij in Nederland te wonen. Al is hier wel wat aan het veranderen. ,,Je ziet het aan de ogen van de mensen. Ze kijken anders naar je. Ze zien nu dat je moslim bent. En je ziet ze denken: we kunnen beter maar een beetje uit hun buurt blijven.’’