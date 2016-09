'Merwedekanaal niet alleen voor de roeiers'

Dat de Utrechtse prestaties groot zijn, daarvoor hebben burgemeester en wethouders 'veel waardering'. Maar het college komt, blijkt uit een brief aan de raad, niet tegemoet aan een klemmende oproep die de verzamelde Utrechtse roeiwereld in mei dit jaar deed. De hartekreet toen van Inge Janssen: 'Maak van het Merwedekanaal een sportieve wateras, en bescherm die actief tegen gemotoriseerd vaarverkeer. Bijvoorbeeld door alleen vergunninghouders toegang te geven'.



Regulering

Uit de brief blijkt dat het college een andere aanvaarroute kiest: regulering op het water. Spelregels tussen de verschillende gebruikers onderling moeten ervoor zorgen dat men niet letterlijk in elkaars vaarwater komt te zitten. ,,Het Merwedekanaal is een open vaarwater. Het kanaal zal niet exclusief voor roeiers toegankelijk zijn, maar wél kunnen beperkingen worden opgelegd aan specifieke gebruikers.'' Een idee is venstertijden in te voeren, of gespreid gebruik te stimuleren.



De wens buiten de stad een trainingsbaan te maken, heeft op korte termijn weinig kans op succes. Meest kansrijk is een locatie ten zuiden van de A12 in de polder Rijnenburg.