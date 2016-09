Met de auto naar school is helemaal niet makkelijker

Wethouder Lot van Hooijdonk had vanochtend een wat ongebruikelijke burgemeester aan haar zijde: Ferdinand de Fietsburgemeester, wel met chique pak en ketting, beplakte alle kinderen van basisschool de Achtbaan in Leidsche Rijn die lopend of op de fiets naar school kwamen, met een sticker. Kinderen die hun fiets of schoenen versierd hadden kregen nog eens wat extra aandacht.



De feestelijkheden waren de aftrap voor de actieweek Way-2-Go. Die actieweek, onder de vleugels van Goed op Weg, het samenwerkingsverband van de provincie, verschillende gemeenten, werkgevers en het rijk in Utrecht, moet ouders stimuleren hun kroost met de fiets of lopend naar school te brengen.



Stickers

Elke ochtend staan de kinderen in de klas even stil bij hun vervoer naar school. Voor elke manier van vervoer is een aparte sticker op het Digibord in het lokaal. ,,Natuurlijk willen we zoveel mogelijk fiets- en loopstickers'' zegt schoolleider Loes Peterse. De vierhonderd kinderen op haar school komen veelal met de fiets en lopend, maar ook met de auto. ,,Ouders denken dat dat makkelijker is, maar dat is lang niet altijd zo. Je bent niet flexibel, en de woonwijken waar scholen in staan zijn vaak een verkeersfuik'' zegt zij.



,,Bovendien is het voor kinderen heel belangrijk om spelenderwijs te wennen aan het verkeer. Als ze altijd in de auto zitten leren ze bijvoorbeeld niet dat ze altijd nog even moeten kijken als het stoplicht op groen staat.''