Met een aquarelblok en een hand penselen voor de slopershamer uit

Werkstukjes. Zo noemt Gerrit van Westen zijn aquarellen van Utrecht. In dertig jaar tijd heeft hij er wel honderden gemaakt. De Pelmolenweg waar zijn vrouw geboren is, Lombok waar ze samen hebben gewoond, het Stationsgebied dat nooit hetzelfde is. De veranderende stad loopt als rode draad door zijn werk. ,,Ik ging dan graag tussen de werklui zitten'', vertelt hij. ,,En twee jaar later, als het dan klaar was, ging ik weer."



Jarenlang, vanaf zijn pensioen in 1986, sloeg hij zo de veranderingen nauwkeurig gade. Soms met verbazing. ,,Ik sta verwonderd door wat er met het Stationsgebied gebeurd is.'' Toch zag Van Westen ergens de noodzaak voor de veranderingen. ,,Het is niet iedere stad beschoren om zich onmiddellijk aan te passen aan het verkeer dat er komt.''



Niet per se mooier

Met Hoog Catharijne werd de stad volgens Van Westen niet per se mooier, maar wel leuker. ,,Ik zag dat Hoog Catharijne veel bezocht werd, maar wat ik ook zag was dat de winkeltjes in de straten meer bezocht werden. De Oudegracht werd heel leuk. Mensen gingen de trappen af, de stad in.''



Dat hij kon tekenen, dat wist hij al vanaf zijn tiende. Toch deed Van Westen tijdens zijn loopbaan niet veel met zijn tekentalent. Hij ging aan de slag als instrumentenmaker. Eerst zelfstandig, later in dienst van SRON, het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek.



Pas na zijn pensioen verdiepte hij zich in de kunst. Aquarel kreeg zijn voorkeur, omdat daar zoveel mee mogelijk is. ,,Het hoeft niet heel nauwkeurig. Als je maar zorgt dat het iets uitstraalt.''



Vrouw

Het was zijn vrouw die gelijk zag dat Van Westen talent had voor stadsportretten. Zij zag tekeningen van de Utrechtse kunstenaar Anthony Grolman (1843-1926) en zei tegen haar man: ,,Dat kan jij ook!''