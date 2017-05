Met een golfkar over de bouwplaats is een schot in de roos

VideoIn een open golfkar over de bouwplaats tuffen. Een schot in de roos, bleek vanochtend in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. Nog voor het eerste karretje het hobbelige bouwterrein opdraaide stond er al een lange rij wachtenden.

Het is Dag van de Bouw en waar kun je die beter beleven dan op de ‘grootste bouwplaats van Nederland’, zoals Utrechts wethouder Kees Geldof het nieuwe winkel- en woonhart van Leidsche Rijn tijdens zijn korte openingsspeech omschreef.

Tijdens de Dag van de Bouw vorig jaar, toen er bovengrond nog niet veel te zien was, werden de golfkarretjes ondergronds ingezet in de enorme parkeergarages en het ondergrondse distributiecentrum onder LR Centrum. Nu dus bovengronds en dat valt in de smaak.

Passagiers stappen in een golfkar voor een rondrit door Leidsche Rijn Centrum.

,,Heel indrukwekkend’’, reageert de 61-jarige Nel van Wijk, als ze na de rondrit uit de golfkar stapt. ,,Ik vind het mooier dan verwacht. Er is veel variatie en het is ruim opgezet.’’ Haar zoon Jeroen (31) vult aan: ,,Je ziet heel veel verschillende stijlen in een relatief klein gebied.’’

Moeder en zoon wonen in Leidsche Rijn, in Parkwijk. Jeroen overweegt een appartement in, jawel, Leidsche Rijn Centrum. ,,Ik heb nu gezien hoe het wordt. Nu maar weer het internet goed in de gaten houden voor het woningaanbod’’, zegt hij.

Quote Als mensen gaan lopen hou je ze niet bij elkaar op zo’n bouwplaats Michiel Gieben, organisator Er zijn tien goffkarren ingezet, die elk acht passagiers mee kunnen nemen. Een ideaal vervoermiddel om mensen de bouwplaats te laten zien, vindt Michiel Gieben van de organisatie. ,,Ook vanwege de veiligheid. Als mensen gaan lopen hou je ze niet bij elkaar op zo’n bouwplaats, zeker niet als er kinderen bij zij. Dat is onbegonnen werk.’’

De eerste rondjes zijn gereden, maar de rij wachtenden is onverminderd groot. Dat verrast Gieben niet. ,,We zien dat er veel belangstelling is om hier te gaan wonen. En mensen uit de buurt zijn benieuwd naar waar de winkels en de koffietentjes komen.’’