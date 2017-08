Met fietsen pronk je in de stad, met dildo’s niet

Ik werkte toen nog als docent op een school in de binnenstad en was als de dood dat leerlingen me zagen. Probeer de persoonsvorm maar eens aan 30 pubers uit te leggen als ze het vermoeden hebben dat er seksspeeltjes in je nachtkastje liggen. Ik ben zes keer langs de winkel gelopen om zeker te weten dat de kust veilig was, mijn vriendin stond bij de ingang verdekt opgesteld. Binnen begonnen we onophoudelijk te giechelen. Hihihihi. Al. Die. Vibrators. ,,Vrolijk hè, al die kleurtjes”, zei mijn vriendin op een gegeven moment maar.



We durfden niets aan te raken, uit angst dat we er mee geassocieerd werden door andere klanten. ,,Zo, dus jij houdt van lichtgevende XXL-dildo’s?” ,,Gebruik je zo’n zweepje nou vaak?” Hihihihi. Er kwam ook een oudere man de winkel in, met een smoezelige uitstraling. Een man die je ab-so-luut niet met seksuele activiteiten wilt associëren. ,,We bestellen wel op internet”, fluisterde mijn vriendin. Ik was het nog nooit zo snel met iemand eens.