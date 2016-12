Meubelmaker maakt muziekdoosjes van omgevallen boom

Meubelmaker en houtbewerker Rob de Looff heeft in bijna een jaar tijd ruim 900 muziekdoosjes van gevelde bomen gemaakt en verwacht nog voor het einde van het jaar duizend exemplaren af te hebben. De plataan werd groot nieuws in Nederland toen die in 2013 op de Bemuurde Weerd in het water stortte en in zijn val een flink stuk kademuur meenam. De muur is weer hersteld.