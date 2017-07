Midden-Nederland op vakantie, ANWB verwacht vanmiddag al drukte op de weg

Volgens de verkeersorganisatie is er dit weekeinde veel verkeer op weg naar het zuiden, omdat ook een deel van België dan al vrij is. In Duitsland moeten vakantiegangers rekening houden met wegwerkzaamheden. Over een week begint ook in het zuiden van land de schoolvakantie. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli verwacht, als in heel Nederland de scholen dicht zijn en ook de Bouwvak begint.