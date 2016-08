Mijn keeperszoon komt met brandwonden thuis

Ooit lag er een prachtig breed, lang en leeg grasveld naast brede school Waterwin in Terwijde. Maar dat was te saai, vonden vooral de meerderjarigen die in het pand werkzaam waren. Niet dat de kinderen klaagden. Geef ze een groot grasveld en ze maken er in hun hoofd wel een vliegveld, racebaan, trein, zee, voetbalstadion of winkel van. Hoe meer vrije ruimte, des te groter de avonturen. Daarbij: als er geen speeltoestellen staan, heb je ook geen ruzie over die ene schommel. Ideaal.



Hou het simpel. Het is goedkoper, leuker en gezelliger. Bovendien ken ik geen enkele volwassene die zegt: 'Ik heb professionele hulp gezocht, want ik lijd nog steeds onder het feit dat ik in mijn jeugd alleen maar op een grasveld speelde.' Mijn beste jeugdherinneringen liggen in het gras tussen de klavertjes.