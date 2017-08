'Mijn motto: durven is de helft'

allemaal mbo'ersHet middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de provincie Utrecht telt ongeveer 48.000 leerlingen. In een serie portretten vandaag Dylano Mellema (20) uit IJsselstein. Hij kan goed met mensen omgaan en wil accountmanager worden.

Ben je al op vakantie geweest deze zomer?

,,Ja, ben kortgeleden teruggekomen uit Spanje. Daar zat ik twee weken lang met vier vrienden aan de Costa Brava. We zijn veel wezen stappen tot in de late uurtjes. Overdag hebben we rustig aan gedaan en een beetje aan het zwembad gelegen.’’

En hoe vermaak je je de rest van de zomer in IJsselstein?

,,Ik help mijn broer met het bezorgen van de kranten, op andere dagen word ik rustig wakker, ga ik naar vrienden toe en zit lekker in de tuin. Soms doe ik boodschappen en kook ik ook. En ik sport veel. Een paar keer in de week voetballen en elke dag fitness. Dit doe ik vooral om sterker te worden voor voetbal en een volwassen groei te krijgen.’’

PASPOORT

Naam: Dylano Mellema. Leeftijd: 20 jaar. Opleiding: junior accountmanager bij MBO Utrecht (niveau 4). Privé: woont bij zijn moeder en (stief)vader in IJsselstein en is vrijgezel.

Woon je nog thuis?

,,Ja, ik woon met mijn moeder, (stief)vader, en m'n oudere broer. Toen ik een jaar of zes was, gingen mijn ouders scheiden. Mijn vader woont honderd meter verderop en daar hebben we een goede band mee. Hij heeft ook een voordeursleutel van het huis en eet soms met ons mee. Ook met mijn stiefvader heb ik een hele goede band gekregen. Ik zit wel goed thuis, ik mag veel.’’

Zoals?

,,Een feestje geven als mijn ouders een weekend weg zijn bijvoorbeeld. Het is altijd goed gegaan. Ik word niet op m'n vingers gekeken. Ruzie hebben we ook nooit, ja misschien een keer een woordenwisseling, maar geen ruzie. Dat is ook onzin.’’

Hoe was je jeugd?

,,Ik ben altijd vrolijk door het leven gegaan. Nu en vroeger als klein jongetje. Ik had als kind een hartritmestoornis. Daardoor heb ik vroeger altijd met plakkers moeten voetballen. Maar ik heb me er nooit toe laten dwingen ermee te stoppen. Soms had ik er even last van, dan wist ik hoe ik ermee om moest gaan. Uiteindelijk ben ik eraan geopereerd. Nu is het helemaal over. Ik heb ingezien dat doorzetten vaak goed is. Durven is de helft, is mijn motto. Stage lopen is in het begin spannend, maar na een week gaat het goed en ken je iedereen.’’

Waarom is je keuze gevallen op de opleiding junior accountmanager?

,,Ik ben begonnen met een sportopleiding, maar dat kon ik wegens blessures niet afmaken. Het is niet motiverend om tijdens zo'n opleiding telkens aan de zijkant te staan. Tijdens gesprekken met een begeleider op het mbo bleek dat ik veel had met verkopen. De gesprekken met klanten. Dat vind ik leuk. Ik kan ook met iedereen goed omgaan. Afgelopen twee jaar heb ik de opleiding commercieel medewerker niveau 3 doorlopen. Dit studiejaar begin ik met junior accountmanager niveau 4.’’

Hoe beviel je stage?

,,Heel erg goed. Ik heb een paar maanden stage gelopen bij het bedrijf GJ Fabrics in De Bilt, specialist in het leveren en verwerken van stoffen voor standbouw. Ik deed aan acquisitie, zocht toekomstige klanten op internet op en verstuurde mailtjes. Ik heb zeker vier afspraken kunnen maken. Ook ben ik een paar keer mee geweest met een collega, erg leerzaam.’’

Ben je als mbo'er student?

,,Ja, vind ik wel, maar toch ook weer niet zoals studenten van de universiteit. Het is anders, lastig onder woorden te brengen. Ik vind hen iets netter, kakkerig noem ik het ook wel. Ik kleed me anders, gedraag me anders.’’

Wat kijk je het meest: tv of Netflix?

,,Netflix is zeker verslavend. Ik denk dat ik gemiddeld zo'n zes uur per week series kijk. De tv heb ik vooral aanstaan om naar voetbal te kijken op Fox en Ziggo.’’

Ga je ook wel eens naar het stadion?

,,Zeker, als FC Utrecht thuis speelt, zit ik met een vriendengroep in Galgenwaard. Ik heb een seizoenskaart. Om en om zijn een paar mensen de bob. Ik misschien iets vaker, omdat ik niet per se wil drinken op zondagavond. We zijn als vriendengroep erg hecht.’’

Wat heeft je de laatste tijd aangegrepen?

,,Lastig, ik ben eigenlijk niet zo snel van slag. Ik blijf altijd redelijk rustig. Terrorisme vind ik erg, maar ik ben er niet bang voor. Als je je daardoor laat leiden, kun je niets meer. Als ik het stadion inloop, ben ik daar dus ook niet mee bezig.’’