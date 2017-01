Milan (7) krijgt zijn eerste paar schaatsen mét ledlampjes

De winter doet een vertwijfelde poging in Nederland weer eens voet aan de grond te krijgen. Sneeuwvlokken dwarrelen zaterdagmiddag sfeervol naar beneden rond Utrechts enige echte kunstijsbaan. Ondertussen draaien of krabbelen onder de overkapping van De Vechtsebanen enkele honderden liefhebbers onverstoorbaar hun rondjes.



Uit het vet

In de aanpalende schaatswinkel van Tonnie Collard houden personeel en klanten vooral hoop dat het er na vijf nagenoeg ijsloze jaren eindelijk weer eens van mag komen. Binnen is het een gezellige drukte. Hier is het direct te merken als de wind de noordoosthoek opzoekt en een vorstperiode op til lijkt.



,,Het is de hele week al drukker dan gewoonlijk'', zegt de voormalig ijshockeycrack Collard, ,,Maar inmiddels zijn de verwachtingen alweer wat getemperd, anders was het zeker nog drukker geweest. Als de weerman het erover heeft dat de schaatsen uit het vet kunnen, dan zet ik extra personeel in. Dat is de afgelopen dagen ook al het geval geweest.''



Behalve voor het aanschaffen van een paar nieuwe of tweedehands ijzers, liggen tientallen paren te wachten om geslepen te worden. Voor de komende dagen heeft Collard in elk geval voldoende voorraad om aan de vraag naar schaatsen te kunnen voldoen. ,,En anders kunnen we bij de leveranciers nog wel erbij halen. Maar als de vorst doorzet, dan zijn ze op een gegeven moment wel op.''